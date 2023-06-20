52 млн за прибирання порожнього аеропорту: у "Борисполі" роз'яснили витрачання грошей

Аеропорт "Бориспіль" пояснив, для чого оголосив тендер на прибирання приміщень підприємства за 52 млн, якщо об'єкти простоюють ще з початку війни.

Роз'яснення було опубліковано після розголосу інформації у соцмережах та ЗМІ.

"Незважаючи на те, що аеропорт на час військового стану знаходиться в простої, існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує", - йдеться у відповіді.

Також, в "Борисполі" запевнили, що надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту. Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися.

"Підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі", - зазначили в "Борисполі".

При цьому, Prozorro дає змогу відстежити аналогічні тендери, що проводилися аеропортом раніше.

Так, наприклад, у 2020 році, коли "Бориспіль" не мав проблем з обмеженнями в роботі, аеропорт був готовий заплатити за прибирання протягом року внутрішніх приміщень пасажирського термінала "D" та паркінгу 35 млн гривень. Щоправда, тендер не відбувся через відхилення тендерних пропозицій претендентів.

У 2021 році в закупівлях аеропорту в деяких періодах можна знайти збіг як переможців, так і наданих ними послуг з прибирання приміщень.

Так, з 1 жовтня 2021 року по 31 січня 2022 (загалом чотири місяці) приватне підприємство "ЄВРОХІМ ОДЕСА" надавало послуги з прибирання внутрішніх приміщень пасажирського термінала "D" та паркінгу ДП МА "Бориспіль". Цей тендер був оголошений на суму 4,9 млн гривень.

Це ж підприємство "ЄВРОХІМ ОДЕСА" з 1 жовтня 2021 по до 31 грудня 2022 року (загалом 15 місяців, 4 з яких збігаються з попереднім тендером) надавало ті ж самі послуги з прибирання внутрішніх приміщень пасажирського термінала "D" та паркінгу ДП МА "Бориспіль". Вартість тендеру була оголошена в розмірі 24,6 млн грн, але переможець запропонував 22,7 млн гривень.

Нагадуємо:

15 червня 2023 року ДП МА "Бориспіль" розпочав відкриті торги на закупівлю послуг з комплексного обслуговування (послуги з прибирання) внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу ДП МА "Бориспіль" та інших об’єктів аеропорту з очікуваною вартістю 51 7 млн гривень.

Напередодні стало відомо, що комунальники Києва закуплять пісок на 6,5 млн гривень для семи столичних пляжів, попри те, що цього року пляжний сезон відкрито не буде. Комунальники запевнили, що підсипання піску необхідне для відновлення природного шару піщаного покриву.