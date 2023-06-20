"Армія відновлення" вже налічує понад 30 тисяч безробітних, вони заробили 200 мільйонів

У рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт уже залучені понад 30 тисяч безробітних - вони заробили вже 200 млн грн.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"Проєкт "Армія відновлення" працює вже у 18 регіонах, нещодавно до нього долучилась Вінницька область. Загалом до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту залучено вже понад 30 тисяч безробітних, які заробили за здійснення робіт з відбудови 200 млн грн.

Цим проектом ми підтримуємо людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

При цьому лідером серед регіонів в цьому проєкті залишається Полтавська область, де такі роботи виконують понад 5 тисяч безробітних.

Також серед найбільш активних учасників проєкту:

Харківська область - 5 151 особа;

Донецька область - 3 563 особи;

Київська область - 3 333 осіб;

Чернігівська область - 3 234 особи.

"Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт.

З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 6700 грн в разі роботи повний місяць", - пояснили в міністерстві.

Найчастіше безробітних залучають до:

розбору завалів, відновлення житлових будинків, які пошкоджені в результаті бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

роботи в центрах прийому внутрішньо переміщених осіб, надання соціальних послуг в Пунктах незламності;

будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

робіт з подолання наслідків паводку та надання послуг постраждалому цивільному населенню;

облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ.

Нагадаємо:

Уряд запровадив проєкт "Армія відновлення" восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

Повідомлялось, що Держслужба зайнятості вже видала 29 557 направлень на виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Економічна правда