"Армія відновлення" вже налічує майже 30 тисяч безробітних

Держслужба зайнятості вже видала 29 557 направлень на виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Про це повідомляє Держслужба зайнятості.

Зазначається, що до проєкту долучились 18 регіонів. При цьому на оплату послуг за виконання суспільно корисних робіт держава спрямувала 173 млн грн.

Серед областей з найбільшою кількістю залучених безробітних лідирують Полтавська (5 409 направлення), Харківська (5 115) та Київська (3 228).

Нагадаємо:

Уряд запровадив проєкт "Армія відновлення" восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

Повідомлялось, що у межах проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт уже долучилися 13,9 тис безробітних у 16 регоінах.

Держслужба зайнятості вже видала понад 20,5 тис направлень на виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Економічна правда