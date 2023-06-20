Що сталося з іноземними компаніями, які працювали в РФ до війни: вперше проведене дослідження

Київська школа економіки (KSE) вперше здійснила аналіз стану справ в іноземних компаніях, що працювали в Росії до війни, а згодом залишилися або вийшли з Росії - їх дохід, капітал, активи, чистий прибуток тощо.

Відповідне дослідження оприлюднене на сайті KSE.

Згідно із дослідженням, станом на червень 2023 року 7,3% іноземних компаній здійснили повний вихід з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Близько 36,4% іноземних компаній оголосили про вихід з ринку РФ або призупинили свою діяльність. 15,6% - вичікують. 40,7% - все ще продовжують працювати в країні.

Кількісно ця картина виглядає наступним чином:

241 іноземна компанія завершила вихід з РФ.

1704 іноземні компанії вже частково скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії: 1 193 - згорнули російські операції; 511 іноземних компаній "вичікують" - скоротили поточні операції та призупинили нові.

1 336 іноземних компаній продовжують діяльність у Росії.

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини квітня 2022 року, то протягом останніх 9 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

Компанії, які вже повністю вийшли з РФ, у 2021 році мали щонайменше 409,5 тис осіб персоналу, $59,8 млрд річного доходу, $27,4 млрд капіталу та $51,3 млрд активів.

Компанії, які оголосили про вихід з Росії, мали 256 тис осіб персоналу, $46,7 млрд річного доходу, $18,2 млрд капіталу та $19,5 млрд активів.

Компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 110,6 тис осіб персоналу, річний дохід у розмірі $34,5 млрд, $39,6 млрд капіталу і $100,9 млрд активів.

Вплив на економіку Росії лише 241 компанії, які вже повністю вийшли з російського ринку, складно недооцінити, оскільки в 2021 році в них працювало 28,7% персоналу, зайнятого в іноземних компаніях, а компаніям належало близько 17,8% активів, 15,7% капіталу інвестованого іноземними компаніями в країну, і в 2021 році вони генерували виручки на 59,8 млрд дол. або 19,7% від всієї виручки й сплатили 3,7 млрд дол. податків або 14,8% від загальної суми податків, сплачених компаніями, які спостерігалися.

Водночас зовсім інша картина для тих, хто ще залишається – 45% компаній представляють 32,5% доходу, а 16% компаній, що вичікують, представляють 21% доходу, отриманого в Росії.

"Висновок може полягати в тому, що менші компанії з нижчими доходами вважають за краще залишатися, а ті, які мають більший дохід, більш охочі вичікувати, обмежуючи свої інвестиції як виправдання (водночас вони продовжують заробляти та реінвестувати свій прибуток в Росії)", - зазначають в KSE.

Компанії, які повністю вийшли з Росії, змогли отримати на 2,6% менше доходу в 2022 році (17,1% від загального обсягу), ніж у 2021 році (19,7% від загального обсягу, що зрозуміло, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року).

Компанії зі статусом "вичікують" отримали практично таку ж частку (-2,6%) доходу в 2022 році (18,5% від загального обсягу) проти 21,1% від загального обсягу в 2021 році.

Компанії, що виходять, також отримали значно менше (-7,7%) доходів у 2022 році (19,0% від загального обсягу), ніж у 2021 році (26,7% від загального обсягу).

Також група компаній зі статусом "виходять" є єдиною, яка стала збитковою за чистим прибутком/збитком, отриманим у 2022 році.

Водночас компанії, що залишилися, змогли отримати значно більшу (+12,9%) виручку в 2022 (45,4% від загального обсягу), ніж у 2021 році (32,5% від загального обсягу).

"Отже, ключовий висновок полягає в тому, що гроші важливі для тих компаній, які все ще пов’язані з місцевим бізнесом у Росії", - резюмувала KSE.

Нагадуємо:

З перших днів великої війни професор та засновник Інституту керівників вищої ланки Єльського університету Джеффрі Зонненфельд з командою експертів і студентів слідкує за компаніями, які працювали/працюють в Росії. Детальніше з результатами цієї роботи можна ознайомитися за посиланням.