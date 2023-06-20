Hyundai інвестує $85 мільярдів до 2032 року для прискорення планів щодо продажу електромобілів

Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor планує інвестувати близько 109,4 трлн вон (85,41 млрд дол) у період до 2032 року.

Про це пише Reuters.

Hyundai Motor, яка разом з дочірньою компанією Kia Corp входить до 10 найбільших автовиробників світу за обсягом продажів, також заявила, що планує збільшити локалізацію виробництва електромобілів у США, своєму найбільшому ринку, збільшивши частку виробництва з 0,7% до 75% до 2030 року.

Hyundai планує продавати 2 мільйони електромобілів щорічно до 2030 року і прагне досягти рівня рентабельності електромобілів понад 10% у тому ж році.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що південнокорейський автовиробник Hyundai Motor Group планує інвестувати 24 трильйони вон (18,14 млрд дол) в індустрію електромобілів до 2030 року, посилюючи свою присутність в сегманті, який буде домінувати у довогостроковій перспективі на світовому ринку.

Економічна правда