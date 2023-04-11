Hyundai інвестує 18 мільярдів доларів у галузь електромобілів до 2030 року

Південнокорейський автовиробник Hyundai Motor Group планує інвестувати 24 трильйони вон (18,14 млрд дол) в індустрію електромобілів до 2030 року, посилюючи свою присутність в сегманті, який буде домінувати у довогостроковій перспективі на світовому ринку.

Про це пише Reuters.

Інвестиційний план групи, до якої входять Hyundai Motor Co, Kia Corp і Hyundai Mobis Co, був представлений під час участі президента Юн Сук Йола в церемонії закладання першого заводу з виробництва електромобілів Kia.

Новий завод, перший в країні за майже три десятиліття, має розпочати виробництво у 2025 році.

Автоконцерн, до складу якого, окрім Hyundai та Kia, входить люксовий бренд Genesis, також оголосив, що планує збільшити річний обсяг виробництва електромобілів у Кореї до 1,51 мільйона одиниць, а світовий обсяг - до 3,64 мільйона одиниць до 2030 року.

У заяві Kia йдеться, що вона інвестує в завод близько 1 трильйона вон і планує випустити 150 тис одиниць в перший повний рік, з потенціалом розширення відповідно до майбутніх ринкових умов.

Юн пообіцяв вжити комплексних заходів у першій половині цього року, щоб допомогти автомобільній промисловості Південної Кореї краще підготуватися до переходу на "транспортні засоби майбутнього".

Уряд Кореї розширить податкові пільги для інвестицій у заводи з виробництва електромобілів для п'ятикратного збільшення виробничих потужностей до 2030 року.

Минулого року південнокорейський автоконцерн заявив, що до 2025 року інвестує в США понад 10 мільярдів доларів, щоб розширити співпрацю з американськими фірмами в галузі передових технологій.

Інвестиційний план в США включає інвестиції в розмірі $5,5 млрд у нові потужності з виробництва електромобілів та акумуляторів у штаті Джорджія.

Економічна правда