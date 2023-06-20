Всі розділи
Укр / Рус

Китайські компанії можуть купити російські заводи Bosch – ЗМІ

Вівторок, 20 червня 2023, 10:47 - Олексій Павлиш

Німецький Bosch веде переговори з низкою компаній про продаж свого виробництва побутової техніки під Санкт-Петербургом.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.

За словами джерела газети на ринку електроніки, знайомого з ходом переговорів, "активи вже придбала китайська Hisense".

Також зазначається, що у придбанні російських заводів Bosch зацікавлені китайські компанії, серед яких Midea і Hisense.

"Одне з джерел стверджує, що Hisense вже погодила покупку. У самому Bosch, втім, кажуть, що переговори ще не завершені", - йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовника видання, на початку року Bosch "почав внутрішній тендер" і визначив основне коло претендентів, серед яких, крім Hisense, була, зокрема, китайська Midea, а також невідомий турецький інвестор.

Нагадуємо:

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Повідомлялось, що Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.

Російська держкомпанія НАМІ (Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут) заявила, що придбала 100% акцій заводу з виробництва гальм та інших систем для автомобілів, який раніше належав німецькій Robert Bosch.

Економічна правда

Росія Німеччина компанії Китай
Матеріали за темою
General Electric припинить обслуговувати турбіни російських ТЕС 19 червня 2023, 19:17
Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України 19 червня 2023, 17:44
Британія не скасує санкції проти Росії, доки Москва не виплатить компенсації Києву 19 червня 2023, 15:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті