Додаток ChatGPT з'явився в українському App Store
Сервіс ChatGPT в форматі додатку, який компанія OpenAI представила у травні, з'явився і в українському App Store, версію під Android поки не публікували.
Про це пише AIN.UA.
Зазначається, що ChatGPT для iOS - пе перший офіційний застосунок під цей сервіс від OpenAI, до цього сервіс працював лише через веб-версію чи стороні додатки.
При цьому додаток працюватиме на пристроях із iOS 16.1 або вище.
Додаток містить усі ті самі функції, що і у веб-версії: можна задавати чату питання, ставити завдання, шукати за його допомогою ідеї тощо.
ChatGPT має безкоштовну версію і підписку у 20 дол, яка відкриє додаткові можливості.
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Економічна правда