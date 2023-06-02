Всі розділи
Укр / Рус

Додаток ChatGPT з'явився в українському App Store

П'ятниця, 2 червня 2023, 10:05 - Олексій Павлиш

Сервіс ChatGPT в форматі додатку, який компанія OpenAI представила у травні, з'явився і в українському App Store, версію під Android поки не публікували.

Про це пише AIN.UA.

Зазначається, що ChatGPT для iOS - пе перший офіційний застосунок під цей сервіс від OpenAI, до цього сервіс працював лише через веб-версію чи стороні додатки.

 
Скріншот AIN.UA

При цьому додаток працюватиме на пристроях із iOS 16.1 або вище.

Додаток містить усі ті самі функції, що і у веб-версії: можна задавати чату питання, ставити завдання, шукати за його допомогою ідеї тощо.

ChatGPT має безкоштовну версію і підписку у 20 дол, яка відкриє додаткові можливості.

Читайте також: 

ВІДЕО ДНЯ

Корифей Кремнієвої долини: історія "батька" ChatGPT Сема Альтмана

Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google

GPT-4 більший і кращий за ChatGPT, але OpenAI не пояснює, чому. Що відомо про нову модель?

Економічна правда

штучний інтелект Apple
Матеріали за темою
Сім професій, які можуть зникнути через штучний інтелект 30 травня 2023, 17:30
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон 30 травня 2023, 17:15
Китайська Baidu анонсувала запуск нової мовної моделі ШІ 29 травня 2023, 14:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті