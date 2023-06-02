Додаток ChatGPT з'явився в українському App Store

Сервіс ChatGPT в форматі додатку, який компанія OpenAI представила у травні, з'явився і в українському App Store, версію під Android поки не публікували.

Про це пише AIN.UA.

Зазначається, що ChatGPT для iOS - пе перший офіційний застосунок під цей сервіс від OpenAI, до цього сервіс працював лише через веб-версію чи стороні додатки.

Скріншот AIN.UA

При цьому додаток працюватиме на пристроях із iOS 16.1 або вище.

Додаток містить усі ті самі функції, що і у веб-версії: можна задавати чату питання, ставити завдання, шукати за його допомогою ідеї тощо.

ChatGPT має безкоштовну версію і підписку у 20 дол, яка відкриє додаткові можливості.

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