Рада прийняла закон про е-резидентство: як отримати статус

Верховна Рада у четвер, 6 жовтня, прийняла в цілому законопроєкт №5270 про електронне резидентство.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За прийняття проєкту закону проголосували 252 народні депутати.

Він передбачає спеціальний статус для іноземців, що відкриває можливість вести бізнес в Україні.

Железняк, який є одним з авторів закону очікує, що вже цього року е-резидентство отримають 1000 іноземних громадян.

Для того, аби отримати цей статус фахівцю необхідно пройти декілька кроків. Зокрема, зареєструватись у "Дії" та пройти фінансову та безпекову перевірку.

"Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП", – пояснює нардеп.

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Потім ця особа має дистанційно відкрити рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента.

Е-резидент починає працювати та сплачує податок у розмірі 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту - 15%, але тільки зовнішні контракти з експортом послуг.

"Всі документи в електронній формі, всі листування з ДПС онлайн, всі розрахунки – безготівкові", – наголосив Железняк.

Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами України, визначає Кабінет Міністрів.





