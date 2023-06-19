В Україні активізувалися рейдери, але до суду потрапляють лише підробники документів

З початку 2023 року в Україні відчутно зросла кількість кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій, але до суду потрапило лише 10%, і лише тих, де у справі фігурувало підроблення паперів.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот з посиланням на дані Офісу генерального прокурора.

Так, за п'ять місяців 2023 року в Україні обліковано 147 кримінальних проваджень за фактами рейдерських дій. Це вже на 12% більше, ніж за повний минулий рік (131 провадження). Разом з тим, цьогоріч таких справ у 2,7 раза менше, ніж у відповідний період 2021 року — тоді було зареєстровано 398 проваджень.

Проте цьогоріч до суду потрапило лише 14 проваджень, що становить 10% від загальної кількості проваджень — й це лише справи про підробку паперів. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до судів було направлено 33% проваджень - 133 справи. Щоправда, усі ці справи були за тією ж статтею - підроблення документів.

Як випливає з оприлюднених даних, підроблення документів (ст. 205-1 ККУ) - взагалі найбільш поширений злочин за участю рейдерів. Наприклад, у поточному році за цією статтею було відкрито найбільше проваджень. — 87. Майже така ж кількість справ була зафіксована у 2022 рік, щоправда, за весь рік. А у період січня-травня 2021 їх обліковувалося у 3,5 раза більше — 305 проваджень.

За фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) протягом п'яти місяців 2023-го правоохоронці розслідували 43 справи. Це вже у півтора раза більше, ніж за весь минулий рік, але на 26% менше, ніж за відповідний період 2021-го.

Найменше рейдерських справ протягом останніх років стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206-2 ККУ). Так, за п'ять місяців 2023 року їх нараховувалося 17, протягом усього 2022 року — 15, а у січні-травні 2021 року — 35.

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