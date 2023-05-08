"Нафтогаз" з початку року сплатив до держбюджету понад 30 мільярдів

За перші 4 місяці року група "Нафтогаз" сплатила до держбюджету понад 30 мільярдів гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз".

У компанії зазначили, що податки сплачені групою "Нафтогаз" становлять 15% усіх податкових надходжень до бюджету за цей період.

Попри війну і викликані нею наслідки, Група Нафтогаз залишається одним з найбільших платників податків в Україні та надійною підтримкою для держскарбниці. Тільки у квітні ми акумулювали 6,2 млрд грн податків, що становить майже 13% від усіх податкових надходжень державного бюджету країни", – прокоментував голова правління НАКу Олексій Чернишов.

Станом на 1 травня 2023 року Група Нафтогаз сплатила майже 33 млрд грн до зведеного бюджету України (державного та місцевих бюджетів).

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Газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування", яке входить до структури групи НАК "Нафтогаз України", оголосило закупівлю брендованої сувенірної продукції для заходів різного рівня публічності в громадах на суму 2,04 млн грн.