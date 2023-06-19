В Indian Oil очікують, що на Росію припаде 30% імпорту нафти цьогоріч

Керівник індійської нафтогазової компанії Indian Oil Вінод Кумар заявив, що на РФ може припадати майже третина імпорту сирої нафти компанії у поточному фінансовому році.

Про це пише Reuters.

"Частка російського імпорту сирої нафти, яка становила менше 2% в 21/22 році, збільшилася в 10 разів і становить близько 20% в загальному обсязі закупівель сирої нафти в Індії", - сказав Кумар на панельній дискусії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"У випадку з Indian Oil стрибок в російському імпорті більш значний: з 0,1% в 21/22 році до 21,5% в 22/23 році. І я очікую, що за поточний рік, тобто 23/24, цифри будуть на рівні 30%", - додав він.

Росія перенаправляє свої поставки енергоносіїв від західних країн, які ввели обмеження і санкції на торгівлю з Москвою, включаючи верхню межу ціни на нафту, після її вторгнення в Україну. Китай та Індія купують більшу частину перенаправлених російських енергоносіїв.

Імпорт російської нафти Індією, третім у світі імпортером сирої нафти, у травні сягнув історичного максимуму, оскільки покупці "накинулися" на поставки зі знижками, додає Reuters.

Нагадаємо:

Імпорт нафти з Росії в Індію в квітні виріс до нового рекордного рівня, ще більше скоротивши частку близькосхідних і африканських сортів до найнижчого рівня щонайменше за 22 роки.

Економічна правда