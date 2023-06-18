З 26 червня мешканці постраждалих районів на Херсонщині почнуть отримувати газопостачання

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З 26 червня мешканці постраждалих районів поступово будуть отримувати послуги газопостачання, наразі фахівці газової служби працюють над відновленням обладнання та тестують будинкові мережі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Поступово повертаємо комунікації до осель, які були затоплені. І хоча рівень води знизився настільки, що дозволяє проводити необхідні роботи, наслідки підтоплення даються взнаки", – розповів Прокудін.

За його словами, фахівці газової служби приводять до ладу обладнання, тестують будинкові мережі. Прогнозують, що 26 червня розпочнеться подача газу.

Одними з головних перешкод швидкого відновлення газопостачання є відсутність у будинках людей, які могли б вимкнути чи перевірити прилади, а також вологий ґрунт.

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Нагадаємо:

У Херсоні та області підтоплено і пошкоджено 182 трансформаторні підстанції. У Херсоні фіксується поступове зменшення рівня води - енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо.

Економічна правда.