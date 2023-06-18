НБУ за останній тиждень продав понад 446 мільйони доларів з резервів

Національний банк за тиждень з 12 по 16 червня на міжбанківському валютному ринку купив 10,9 млн доларів і продав 446,76 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 446,76 млн доларів, що на 154,07 млн доларів більше ні тижнем раніше, обсяг продажу з резервів становив 292,69 млн.

При цьому регулятор купив 10,9 млн доларів, а тижнем раніше – 15.5 млн.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 11,487 млрд доларів, а купив – 156,98 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

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