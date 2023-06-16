Рівненська атомна електростанція оголосила тендер на закупівлю пива

Рівненська атомна електростанція витратить майже 20 тис гривень на закупівлю восьми сотень пляшок пива.

Відповідне оголошення оприлюднене в системі електронних торгів Zakúpki.Prom.

Як випливає з оголошення, планується закупити 812 пляшок пива 14 сортів.

Очікувана вартість - 19 826,96 грн без ПДВ.

Аукціон заплановано на 23 червня.

На сайті Рівненської АЕС наявний розділ "Культура безпеки". Чи можливе вживання слабоалкогольних напоїв на території АЕС, в даному розділі не повідомляється.

Нагадуємо:

Торік у "Нафтогазі" оголосили тендер на закупівлю тараньки на 48 тис. грн. За ці гроші планувалося купити 104 сухі рибини або приблизно по 461 гривні за штуку. На той момент в мережі можна було знайти подібні ціни, але вже за кілограм. Наприклад, 450 грн/кг коштував в'ялений судак.

А цього тижня стало відомо, що освітяни Дніпровського району столиці оголосили тендер на закупівлю для укриттів у закладах освіти високотехнологічні овочерізки та сковорідки, а також барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог на понад 3,5 мільйона гривень.



