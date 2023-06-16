Підрив Каховської ГЕС: держава виплатить постраждалим від повені по 5 тисяч

Кабінет Міністрів на засіданні в п’ятницю, 16 червня, прийняв рішення виділити 560 мільйонів гривень для виплати одноразової допомоги постраждалим від повені внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Постраждалі отримають одноразову державну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Крім цього, уряд виділив 980 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки на Херсонщині.

Ще 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямують на реалізацію понад 150 проєктів у восьми областях України: ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин.

"Направляємо ще 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З них майже 460 млн грн для Херсонщини й понад 190 млн — для Миколаївщини", - додав прем’єр.

Нагадуємо:

Віцепрем’єрка Ірина Верещук повідомила, що програму компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло "єВідновлення" розширять й на підтоплені регіони.

Економічна правда