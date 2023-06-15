Підрив Каховської ГЕС: програму "єВідновлення" розширять на підтоплені регіони

Програму компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло "єВідновлення" розширять й на підтоплені регіони.

Про це заявила віцепрем’єр-міністер - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За її словами, мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, яке знищено внаслідок підриву Каховської ГЕС, у межах програми єВідновлення.

Верещук додала, що уряд ухвалив відповідне рішення щодо дії цієї програми.

"Програма єВідновлення стовідсотково буде працювати для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень. До прикладу, на Херсонщині визначено 35 таких населених пунктів", – резюмувала віцепрем’єрка.

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