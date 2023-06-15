З наступного тижня в трьох областях заборонять купатися та виловлювати рибу

З понеділка, 19 червня, на територіях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей заборонять купатися та виловлювати рибу.

Про це повідомив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає "Ліга.Life".

За словами Кузіна, спалаху інфекційних захворювань немає. Наразі лише спостерігаються сезонні рівні захворюваності на гострі кишкові інфекції.

Станом на 15 червня епідемічна ситуація стабільна у п'ятьох областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській.

Водночас показники річкової й морської води "суттєво погіршуються".

"В Одеській області ситуація досить ризикована, тому закликаю громадян не користуватися водоймами, не купувати рибу в невстановлених місцях та не виловлювати рибу", — наголошує головний санітарний лікар.

За його словами, фахівці зробили понад 1000 досліджень води — питної централізованої, децентралізованої, поверхневих водойм.

Також були встановлені прилади для швидкого аналізу питної води, які показують результат основних мікробіологічних показників води упродовж 18 годин.

Зокрема, вода зі свердловин, а також та, що подається централізовано в Миколаївській, Херсонській областях, є цілком безпечною як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Зазначається, що найбільшу загрозу становлять індивідуальні колодязі. Оскільки вони були спочатку затоплені. Відповідно там є певна частина мулу, тому така вода є зараз небезпечною для здоров'я.

"Ми радимо для тих мешканців, які повертаються, таку воду не використовувати для пиття та приготування їжі", — каже заступник міністра охорони здоров’я.

Вода з колодязів та криниць не відповідає як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками.

Представники місцевої влади забезпечують жителів питною водою, а також надають таблетки для знезараження. Всю актуальну інформацію можна отримати в керівників об'єднаних територіальних громад або у сільських старост, каже Кузін.

Водночас Ігор Кузін розповів, яким буде алгоритм дій щодо індивідуальних колодязів, коли зійде вода:

бригада ДСНС спочатку відкачає воду з підвалів та допоможе усунути завали;

після розчищення території почнеться робота з очищення колодязя: з нього викачають всю воду, промиють стіни від мулу та продезінфікують воду.

Нагадуємо:

Концентрація забруднювальних речовин у Дніпрі в районі Херсона має виражену тенденцію до зниження.