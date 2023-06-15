Властивості дніпровської води в районі Херсона стали нормалізуватися - ОВА

Концентрація забруднювальних речовин у Дніпрі в районі Херсона має виражену тенденцію до зниження.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Так, у пробах, відібраних екологами 14 червня біля Антонівського залізничного мосту, зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин у 1,44 раза: показник становить 36,0 мг/дм3.

Також підвищено в 1,9 раза кількість заліза загального.

Решта показників не перевищують норми. Нафтопродуктів у воді не виявлено. Вміст розчиненого кисню становить 6,9 мг/дм3 за норми не менше ніж 4,00 мг/дм3.

Водночас в обладміністрації наголосили, що в населених пунктах, які пережили підтоплення, досі може бути небезпечно використовувати воду з криниць і відкритих водойм.

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Відповідно до більш ранніх прогнозів, існували побоювання, що вода у підтоплених районах може стати непридатною для використання.

"Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій унаслідок підриву ГЕС країною-терористом", - зазначали в МОЗ.

Станом на 13 червня спостерігалося перевищення в 1,76 раза завислих речовин у пробах дніпровської води, відібраних біля Антонівського залізничного мосту, заліза загального - у 2,8 раза. Вміст розчиненого кисню становив 3,8 мг/дм3 за норми не менше ніж 4,00 мг/дм3. Перевищень норм за іншими забруднювальними речовинами в Дніпрі не було.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України за результатами аналізу цих проб констатували відсутність значних відхилень і перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин.

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