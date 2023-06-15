Податкова вже надала роз'яснення, як бізнес повертатимуть зі спрощеної системи оподаткування

Хоча закон про скасування спрощеної системи оподаткування ще не ухвалений, Державна податкова служба вже надала роз'яснення, як бізнес повертатимуть на звичайну систему оподаткування.

Відповідне роз'яснення розміщене на сайті ДПС.

Як випливає з роз'яснення, жодних проблем або труднощів гарантовано не буде лише у підприємців, які були зареєстровані до 1 квітня 2022 року. Такий бізнес буде повернуто на звичайну систему оподаткування автоматично.

"Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу", - зазначає податкова.

Водночас новоутворені суб’єкти господарювання переходитимуть зі спрощеної системи з певними особливостями. Новоутвореними вважаються суб'єкти господарювання, які почали вважатися платником єдиного податку третьої групи, починаючи з 1 квітня 2022 року.

Таким підприємцям доведеться подавати заяву. Причому, термін її подання спливає сьогодні, 15 червня.

"Згідно з абзацом 2 підпункту 298.6 пункту 298 Кодексу у разі зміни ставки єдиного податку заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка", - роз'яснили в ДПС.

А суб’єкти господарювання, які були платниками податку на прибуток, але після скасування спрощеної системи з особливостями мають намір залишитися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% (за умови відповідності критеріям, зокрема щодо граничного обсягу річного доходу – 7,5 млн грн для третьої групи), мають подати до контролюючого органу дві заяви. Крайній строк подачі одного - також 15 червня:

у першій необхідно заповнити пункт 5.5 "Відмова від спрощеної системи оподаткування";

у другій (яку необхідно подати за 15 календарних днів до початку III кварталу 2023 року) – заповнити пункт 5.1 "Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування" з 01.07.2023 та підпункт 5.1.1, у якому зазначити третю групу та обрану ставку єдиного податку залежно від реєстрації платником ПДВ.

При цьому податківці звертають увагу, що платник на загальній системі може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви один раз протягом календарного року.

Тобто платники податку на прибуток, які обрали спрощену систему з особливостями в 2023 році, не зможуть скористатися можливістю повторно зареєструватися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% у 2023 році.

Ці колізії в роз'ясненні ДПС прокоментувала член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Принаймні тепер зрозуміло, чому податківці так наполегливо останнім часом обдзвонюють платників із проханням якомога швидше визначитися із системою оподаткування", - зазначила Южаніна.

"З роз’яснення ДПС про перехід суб’єктів господарювання зі сплати єдиного податку за ставкою 2% (спрощеної системи оподаткування з особливостями), виходить, що сьогодні, 15 червня, закінчується термін подання заяв, щодо яких у мене купа питань", - додала вона.

Як звертає увагу Южаніна, закон про скасування спрощеної системи не прийнятий в цілому, не підписаний, не опублікований.

"То підприємці повинні вангувати, коли це станеться? Чи писати заяви на свій страх і ризик, щоб, якщо що, "не вилетіти" зі спрощеної системи оподаткування?", - наголосила вона.

Нагадуємо:

Законопроєкт №8401 передбачає, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату ЄП за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Водночас парламент не встигає ухвалити цей законопроєкт. Тому, як повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, зміни відбудуться не з липня, а з серпня.

Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, - вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, у межах співпраці з фондом Україна взяла на себе зобов'язання не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Водночас принцип стабільності податкового законодавства об’єктивно унеможливлює належне запровадження ні з липня, ні з серпня 2023 року пропонованих законопроєктом змін. Вимоги стабільності прості та зрозумілі:

не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;



не змінювати податки, їх ставки, а також податкові пільги протягом бюджетного року.

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