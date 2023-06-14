Україна перестала отримувати напряму інформацію про радіаційний стан на окупованій ЗАЕС
Окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС, цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники МАГАТЕ.
Про це на брифінгу заявив в.о. голови Держінспекції з ядерного регулювання Олег Коріков, пише "Укрінформ".
"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного маніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС.
Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіоційної безпеки. Тому зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі - на папірці, телефоном - знімає показники з цих датчиків і передає їх у штабквартиру МАГАТЕ у Відні", - розповів Коріков.
За його словами, пізніше саме з Відня ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України.
Коріков підкреслив, що таким чином поступово руйнуються принципи безпеки на станції.
Він додав, що виправити ж ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.
Нагадаємо:
Окупанти на ЗАЕС перешкоджають переведенню в безпечний режим "холодного" зупину енергоблока №5 Запорізької атомної станції, який залишається єдиним із шести енергоблоків станції в "гарячому" зупині і продовжує споживати дефіцитну воду зі ставка охолоджувача.
Економічна правда