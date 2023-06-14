Україна перестала отримувати напряму інформацію про радіаційний стан на окупованій ЗАЕС

Окупанти зупинили автоматичну передачу даних із датчиків радіаційного моніторингу на Запорізькій АЕС, цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники МАГАТЕ.

Про це на брифінгу заявив в.о. голови Держінспекції з ядерного регулювання Олег Коріков, пише "Укрінформ".

"Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного маніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС.

Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіоційної безпеки. Тому зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі - на папірці, телефоном - знімає показники з цих датчиків і передає їх у штабквартиру МАГАТЕ у Відні", - розповів Коріков.

За його словами, пізніше саме з Відня ці дані вводять у відповідну систему, звідки вони стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України.

Коріков підкреслив, що таким чином поступово руйнуються принципи безпеки на станції.

Він додав, що виправити ж ситуацію можна тільки у випадку деокупації та демілітаризації ЗАЕС.

Нагадаємо:

Окупанти на ЗАЕС перешкоджають переведенню в безпечний режим "холодного" зупину енергоблока №5 Запорізької атомної станції, який залишається єдиним із шести енергоблоків станції в "гарячому" зупині і продовжує споживати дефіцитну воду зі ставка охолоджувача.

Економічна правда