Суд США тимчасово заблокував придбання Microsoft виробника відеоігор Activision Blizzard

Суд у США задовольнив запит Федеральної торгової комісії (FTC) про тимчасове блокування угоди Microsoft Corp щодо придбання виробника відеоігор Activision Blizzard за 69 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Суддя задовольнив запит регулятора і призначив слухання наступного тижня.

Без судової заборони Microsoft могла б укласти угоду на суму 69 мільярдів доларів вже у п'ятницю.

FTC, яка забезпечує дотримання антимонопольного законодавства, звернулася до адміністративного судді з проханням заблокувати транзакцію на початку грудня. Слухання доказів в адміністративному провадженні має розпочатися 2 серпня.

На основі слухань, що відбудуться наприкінці червня, федеральний суд вирішить, чи необхідна попередня судова заборона, яка діятиме під час адміністративного розгляду справи. FTC звернулася до суду з проханням про тимчасове блокування в понеділок.

Microsoft і Activision повинні подати свої аргументи проти попередньої судової заборони до 16 червня; FTC повинна дати відповідь 20 червня.

Activision, яка заявила в понеділок, що рішення FTC звернутися до федерального суду є "довгоочікуваною новиною, яка прискорює судовий процес", відмовилася від коментарів у вівторок.

Нагадаємо:

Федеральна торгова комісія США (FTC) звернулася до федерального суду з проханням не дозволити Microsoft закрити угоду з придбання Activision Blizzard вартістю 75 мільярдів доларів, що створює тиск на найбільшу угоду в ігровій індустрії.

Економічна правда