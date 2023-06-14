Samsung частково впроваджує для працівників вихідні по п’ятницях

Samsung Electronics надає співробітникам у Південній Кореї вихідний в одну п’ятницю на місяць, намагаючись утримати талановитих працівників, які все більше надають перевагу гнучкому графіку роботи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Починаючи з наступного тижня, штатний персонал, який не працює на підприємстві, може взяти вихідний у період, коли вони отримують зарплату – зазвичай це 21-е число місяця.

Samsung пішов на цей крок після того, як місцевий конкурент SK Hynix запровадив аналогічний гнучкий робочий тиждень минулого року, дозволяючи співробітникам брати одну п’ятницю на місяць, якщо вони працюють більше 40 годин на тиждень.

Інші південнокорейські технологічні фірми, включаючи популярну соціальну платформу Kakao, також запровадили більш гнучкі умови після пандемії.

Агентство зазначає, що жителі Південної Кореї є одними з найбільш перевантажених роботою людей у світі. У 2021 році вони працювали приблизно на 200 годин більше, ніж у середньому серед країн-членів ОЕСР.

Ці заходи спрямовані на збереження талантів, особливо серед молодих працівників, які цінують баланс між роботою та особистим життям.

Згідно зі звітом компанії за минулий рік, мілленіали та покоління Z (ті, кому за 30 років і молодше) становлять близько трьох чвертей робочої сили Samsung у всьому світі.

"Компанія хоче створити нову п’ятничну культуру, яка заохочуватиме співробітників наздоганяти тенденції та розвивати розуміння", – сказав представник Samsung.

Нагадуємо:

У Британії добіг кінця найбільший у світі експеримент, у рамках якого роботодавці випробували чотириденний робочий тиждень, і здебільшого компанії-учасниці вирішили дотримуватися його і надалі.

Робітники у Бельгії отримали право на чотириденний робочий тиждень, але ті, хто ним скористаються, працюватимуть по годинах практично так само.