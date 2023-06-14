Допомагали "Росатому" з будівництвом АЕС: СБУ викрила схему на київському підприємстві
Служба безпеки України викрила схему обходу антиросійських санкцій, яка допомагала "Росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах. Допомагало росіянам Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Бюро є монополістом у сферах розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. До початку великої війни компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві.
"Основним замовником була російська державна корпорація "Росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу", – зазначили в СБУ.
Київське бюро продовжило співпрацю з ворогом навіть після нападу Росії на Україну, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти "Росатому".
Фіктивними замовниками українського обладнання стали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар "переоформлювали" на підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону арматура їхала "за новим маршрутом".
Сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатому" проводили онлайн.
"За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень", – додали правоохоронці.
Слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває.
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Нагадуємо:
Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику "Росморрічфлоту" Захарію Джіоєву, який з початку повномасштабного вторгнення забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну, а згодом - вивезення награбованого українського зерна.
Економічна правда