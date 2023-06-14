Допомагали "Росатому" з будівництвом АЕС: СБУ викрила схему на київському підприємстві

Служба безпеки України викрила схему обходу антиросійських санкцій, яка допомагала "Росатому" будувати 5 АЕС у різних країнах. Допомагало росіянам Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Бюро є монополістом у сферах розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. До початку великої війни компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві.

"Основним замовником була російська державна корпорація "Росатом", яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу", – зазначили в СБУ.

Київське бюро продовжило співпрацю з ворогом навіть після нападу Росії на Україну, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти "Росатому".

Фіктивними замовниками українського обладнання стали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар "переоформлювали" на підконтрольні "Росатому" компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону арматура їхала "за новим маршрутом".

Сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники "Росатому" проводили онлайн.

"За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень", – додали правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Розслідування триває.

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Нагадуємо:

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику "Росморрічфлоту" Захарію Джіоєву, який з початку повномасштабного вторгнення забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну, а згодом - вивезення награбованого українського зерна.

Економічна правда