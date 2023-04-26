Україна оновить регулювання криптовалют – медіа

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Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінцифри, Нацбанк та народні депутати готують оновлене законодавство про регулювання віртуальних активів.

Про пише Forbes.

Нове законодавство може бути ухвалене до кінця року і безпосередньо впливатиме на крипторинок України.

Над новим законопроєктом працює робоча група, до якої увійшли фахівці Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства цифрової трансформації, Нацбанку, фінансового комітету Верховної Ради, правоохоронці, гравці крипторинку, а компанії Ernst & Young та USAID Financial Sector Reform консультують проєкт.

Після того, як законопроєкт буде написаний, його має схвалити НБУ, внісши за потреби свої корективи. Наразі регулятор ще не отримав законопроєкт для опрацювання, зазначив заступник глави НБУ Олексій Шабан.

Документ можуть подати на розгляд парламенту влітку, а ухвалити – до кінця року, розповів перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту взяли ключові підходи, структуру та визначення з нещодавно ухваленого Європарламентом регламенту регулювання криптоактивів МiСА (Markets in Crypto-assets). Тому документ буде адаптований до євронорм, каже Железняк.

Законопроєкт зафіксує максимально детальні формулювання термінів і понять про віртуальні активи та опише механізм їх оподаткування. Новий варіант закону буде ґрунтовнішим і детальнішим, ніж попередній (ухвалений наприкінці 2021 року), а регулювання ринку перейде від Мінцифри до НКЦПФР.

Законопроєкт, найвірогідніше, оподатковуватиме криптовалюти після виведення її у фіатні валюти, тоді як процеси в межах криптобірж та також приріст капіталу після продажу криптоактивів не підпадатимуть під оподаткування, каже Железняк.

Нагадуємо:

15 березня 2022 року президент підписав ухвалений напередодні закон "Про віртуальні активи", проте, незважаючи на очікування гравців українського крипторинку, документ так і не набув чинності.

Щоб це стало можливим, потрібні були зміни у Податковий та Цивільний кодекси України – це чітко визначило б механізм оподаткування віртуальних активів, зокрема, і криптовалют.

Проте на початку повномасштабної війни питання правок до Податкового кодексу відклали, а згодом від закону у першій його версії відмовилися.

Наприкінці березня 2022 року Рада Європейського Союзу почала роботу над єдиними правилами регулювання криптоактивів.

Зрештою 20 квітня Європейський парламент затвердив першу у світі збірку вимог до криптовалют МіСА.

Зважаючи на те, що законодавче регулювання ринку віртуальних активів є обов’язковою умовою євроінтеграції, Україна має синхронізувати своє законодавство з європейськими нормами.

ЄС остаточно ухвалить МiCA лише у липні, після цього український парламент зможе затвердити законопроєкт про віртуальну активи, а потім – і зміни до Податкового та Цивільного кодексів.