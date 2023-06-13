Мінфін розмістив держоблігацій на 2,5 мільярда: ставка однієї з позицій знизилась

Міністерство фінансів у вівторок, 13 червня, розмістило держоблігацій на суму 2,54 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення гривневих облігацій з терміном погашення 1 рік під 18,40% (ставка не змінилась порівняно з минулим тижнем) вдалось залучити 1 млпд грн.

Водночас півторарічні папери вдалось розсмістити на 1,495 млрд грн (ставка знизилась із 19,5% минулого тижня до 19,3%).

Також вдалося розмістити трирічні бенчмарк-облігації на 42,9 мільйона гривень під 19,75% річних (ставка незмінна).

Нагадаємо:

З початку великої війни до кінця травня уряд розмістив ОВДП на аукціонах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд дол та 1,48 млрд євро - загалом в гривневому еквіваленті 498 мільярдів гривень.

Економічна правда