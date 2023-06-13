Збитки довкіллю через обстріли росіянами військових об’єктів торік досягли 300 мільярдів

Збитки довкіллю спричинені бомбардуванням росіянами військових об’єктів у 2022 році оцінюються в 298 мільярдів гривень.

Про це заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони майор Владислав Дудар, передає Military Media Center.

Відповідна оцінка, яка враховує забруднення територій і викиди в атмосферу, була проведена в рамках роботи спільної робочої групи за участі фахівців Міноборони та Міндовкілля.

"За це рік (2023 – ред.) ми провели обстеження близько 40 об’єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією", - додав Дудар.

За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.

Нагадуємо:

Російські окупанти тепер регулярно підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська.