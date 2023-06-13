Ворог тепер щодня підриває дамби там, де контратакують ЗСУ - Міноборони

Російські окупанти тепер регулярно підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська.

Про це заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

"Вони наразі щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", - сказав представник Міноборони.

Як зазначив Дудар, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

Він наголосив, що наслідки цих дій поки що не масштабні, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ. Проте це відбувається регулярно.

Нагадуємо:

Збиток довкіллю через атаку окупантами по військових об'єктах лише у 2022 році оцінюють у 298 млрд гривень.

За цей 2023 рік обстежено близько 40 об'єктів. Наразі Держекоінспекція проводить відповідні розрахунки

Лише внаслідок підриву Каховської греблі підтоплені близько 1300 га сільськогосподарських земель Херсонської області.