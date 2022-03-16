Корпоративний месенджер Slack підтвердив обмеження роботи в РФ

Корпоративний месенджер Slack підтвердив, що почав обмежувати роботу в РФ.

Про це пишуть російське видання "Бумага" та американське Axios.

"Бумага" має у своєму розпорядженні листа, в в якому компанія повідомляє про призупинення бізнесу в РФ.

Клієнтів, які користувалися сервісом платного тарифу, переведуть на безкоштовний. Через це їх можливості будуть обмежені - наприклад, в архіві листування буде доступно лише 10 тисяч повідомлень.

Також користувачі більше не зможуть додавати до корпоративного месенджера нових учасників з Росії.

Про обмеження доступу в РФ пише і Axios.

Видання додає, що Slack "прагне дотримуватись міжнародних санкцій та політики материнської компанії Salesforce".

"Slack зобов'язаний вжити заходів для дотримання санкцій у США та інших країнах, де ми працюємо, в тому числі за деяких обставин призупинити облікові записи без попереднього повідомлення, як це передбачено законом", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Користувачі з РФ почали скаржитись на видалення їхніх робочих просторів у корпоративному месенджері Slack.

Економічна правда