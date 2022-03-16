Корпоративний месенджер Slack підтвердив обмеження роботи в РФ
Корпоративний месенджер Slack підтвердив, що почав обмежувати роботу в РФ.
Про це пишуть російське видання "Бумага" та американське Axios.
"Бумага" має у своєму розпорядженні листа, в в якому компанія повідомляє про призупинення бізнесу в РФ.
Клієнтів, які користувалися сервісом платного тарифу, переведуть на безкоштовний. Через це їх можливості будуть обмежені - наприклад, в архіві листування буде доступно лише 10 тисяч повідомлень.
Також користувачі більше не зможуть додавати до корпоративного месенджера нових учасників з Росії.
Про обмеження доступу в РФ пише і Axios.
Видання додає, що Slack "прагне дотримуватись міжнародних санкцій та політики материнської компанії Salesforce".
"Slack зобов'язаний вжити заходів для дотримання санкцій у США та інших країнах, де ми працюємо, в тому числі за деяких обставин призупинити облікові записи без попереднього повідомлення, як це передбачено законом", - заявили в компанії.
Нагадаємо:
Користувачі з РФ почали скаржитись на видалення їхніх робочих просторів у корпоративному месенджері Slack.
Економічна правда
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