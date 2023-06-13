Керівники ДПС Кіровоградщини упіймалися на мільйонних хабарях з підприємців

ДБР викрило двох посадовиць податкової служби Кіровоградщини на оборудках при реєстрації податкових накладних.

Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

На схемах збагачення на підприємцях попалися начальниця відділу контролю за відшкодуванням ПДВ спільно з начальницею відділу роботи із ризиками податкової служби в Кіровоградській області.

Хабарі вимагалися за не перешкоджання бізнесу. Крім того, гроші отримувалися за "ручне" розблокування податкових накладних.

ДБР не називає точних сум, які хабарники вимагали з бізнесу, проте заявляє про "мільйонні оборудки".

"Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи фігуранток. Під час слідчих дій знайдено у різних валютах мільйони гривень", - зазначають в Державному бюро розслідувань.

"Податківиці скористались негативною тенденцією масового блокування податкових накладних та віднесення їх до критеріїв ризиковості платника податку. Вони змушували керівників підприємств "купувати" послуги "ручного режиму" реєстрації податкових накладних. "Такса" складала 1% від загальної суми", - йдеться в повідомленні.

Одну з фігуранток було затримано "на гарячому" під час отримання обумовленої суми, їй повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іншій податківиці про підозру за цією ж статтею.

Подію прокоментував голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Мінус керівництво ще однієї області ДПС. Плюс ще одна область на перезавантаження. Підстави ті ж самі. Життя податківців не вчить. Чесно, відверто розчарований рівнем сприйняття нової реальності старими посадовцями", - зазначив він.

Нагадуємо:

У березні Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила заяву про те, що проблема відшкодування ПДВ та блокування податкових накладних так і не була знята. Більшість податкових накладних, що було заблоковано протягом жовтня 2022 року, підприємці не змогли оскаржити навіть в адміністративному порядку.

Блокування податкових накладних торкнулося понад 40% активного бізнесу.

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