Топ-5 країн-імпортерів української риби

У 2019 році Україна поставила на зовнішні ринки 11,8 тисяч тонн риби та продукції з водних біоресурсів на загальну суму 46,4 мільйона доларів (що на 25% більше, ніж за 2018-й рік).

Про це повідомляє прес-служба Держрибагентства.

Найбільшим покупцем української риби та продукції з водних біоресурсів (в абсолютному вимірі) стала Молдова – 2 тис. тонн на $4,3 млн. Також серед лідерів: Данія – 1,5 тис. тонн на $7,6 млн, Німеччина – 1,3 тис. тонн на $8,3 млн, Туреччина – 1,2 тис. тонн на $4,8 млн та Південна Корея – 943 тонни на $2,7 млн.

Так, 37% всього українського експорту рибопродукції (у грошовому вимірі) здійснено до країн Європи. До держав СНД поставлено 30% продукції та країн Азії – 29%.

Україною здебільшого експортується риба готова або консервована (сардини, сардинела, кілька або шпроти), свіже, охолоджене або морожене рибне філе та інше м'ясо риб (лосось, тріска, судак), готові продукти із сурімі (крабові палички).

Нагадуємо:

Протягом 2019 року в Україні вироблено 67,8 тис. тонн товарно-харчової рибної продукції.