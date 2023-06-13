Путін - в економічній ізоляції, форум в Петербурзі це демонструє – Bloomberg

Цьогорічний економічний форум Володимира Путіна, який щороку проводиться в Санкт-Петербурзі, демонструє ізоляцію Росії.

Про це пише Bloomberg.

"Щорічний економічний форум Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі був магнітом для світових політиків та інвесторів до його вторгнення в Україну. Тепер це стало мірилом поглиблення ізоляції Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає агентство, організатори щосили намагалися залучити великих політичних діячів до програми цьогорічного заходу, який відкривається в середу. Але навіть деякі лідери колишніх радянських сусідів Росії вирішили триматися якомога далі.

"Оскільки європейські та американські бізнес-лідери майже відсутні, 26-й Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум залучає переважно чиновників нижчого рівня з країн, які дотримувалися значного нейтралітету щодо війни, включаючи Близький Схід, Латинську Америку та Азію", - пише Bloomberg.

Чотириденний захід цього року є, по суті, коротким оглядом того, як Росії доводиться перебудовувати свої економічні відносини під тиском безпрецедентних санкцій, введених США та їхніми союзниками

Якщо колись президент Франції Еммануель Макрон і тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель були вагомими гостями, то цього року найбільш високопоставленим європейським відвідувачем стане міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він планує виступити на панелі з глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей і лідер Союзу китайських підприємців в Росії стануть зірковими гостями на панелі, присвяченій двостороннім торговельним відносинам.

До складу комісії, присвяченої російсько-індійським відносинам, увійшли лише два представники індійського бізнесу з 12 доповідачів.

Найбільша міжнародна присутність, згідно з програмою, буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у сесії з торговельних відносин з Росією.

Також, ймовірно форум відвідають російські магнати.

"Багато з них остерігалися, щоб не бути поміченим на торішньому ПМЕФ, коли США та Європейський Союз завдали санкційного удару у відповідь на вторгнення Путіна в Україну в лютому 2022 року, але більшість з них зараз перебувають під міжнародними санкціями", - пише Bloomberg.

Крім того, прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус має Взяти участь на сесії, присвяченій російсько-латиноамериканським зв'язкам.

Водночас вже відомо, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відмовився від запрошення відвідати форум.

Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який викликав ажіотаж на торішньому заході, коли публічно виступив з незгодою з російським вторгненням, сидячи поруч з Путіним на пленарній сцені, цього року також не буде.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, який зустрічався з Путіним у Кремлі минулого місяця, не планує бути присутнім, повідомляє його офіс.

Нагадуємо:

Минулого року один із російських чиновників запевняв, що західні бізнесмени приїжджали на форум у Петербург "у перуках, масках і плащах".