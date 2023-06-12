Притока до охолоджувального ставка ЗАЕС значно обміліла – супутникові знімки
Унаслідок руйнування російськими військовими Каховської ГЕС притока до охолоджувального ставка Запорізької АЕС значно обміліла.
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" із посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 9 червня, які є у розпорядженні "Схем".
За даними "Енергоатому", води у ставку ЗАЕС ще достатньо, адже майже всі енергоблоки ввели у стан "холодного зупину", додають "Схеми".
Нагадаємо:
"Укргідроенерго" та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перекриття Каховського водосховища, рівень води в якому продовжує падати, роботи планують розпочати одразу після деокупації.
Читайте більше: Без води. Як катастрофа на Каховській ГЕС може знищити овочівництво Півдня
Найгірше вже минуло чи ще попереду? Інтерв'ю з головою "Укргідроенерго" про ситуацію на Каховській ГЕС
Міста на Дніпропетровщині можуть залишитися без води. Що про це відомо?
Економічна правда.