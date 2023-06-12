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Притока до охолоджувального ставка ЗАЕС значно обміліла – супутникові знімки

Понеділок, 12 червня 2023, 20:59 - Економічна правда

Унаслідок руйнування російськими військовими Каховської ГЕС притока до охолоджувального ставка Запорізької АЕС значно обміліла.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" із посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 9 червня, які є у розпорядженні "Схем".

За даними "Енергоатому", води у ставку ЗАЕС ще достатньо, адже майже всі енергоблоки ввели у стан "холодного зупину", додають "Схеми".

Нагадаємо:

"Укргідроенерго" та проєктний інститут працюють над проєктом зведення перекриття Каховського водосховища, рівень води в якому продовжує падати, роботи планують розпочати одразу після деокупації.

Читайте більше: Без води. Як катастрофа на Каховській ГЕС може знищити овочівництво Півдня

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Економічна правда.

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