Генсек ООН "стурбований", що РФ може у липні вийти із "зернової угоди"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у понеділок, що він стурбований тим, що Росія 17 липня може вийти з угоди, яка дозволяє безпечний експорт зерна і добрив у воєнний час з трьох українських чорноморських портів.

Про це пише Reuters.

РФ погрожувала вийти із "зернової угоди", укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, якщо не будуть усунені перешкоди для її власних поставок зерна і добрив.

"Я стурбований, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб переконатися, що можна буде зберегти Чорноморську ініціативу, і в той же час, що ми зможемо продовжувати нашу роботу зі сприяння російському експорту", - сказав Гутерріш журналістам.

"Щоб переконати Росію погодитися на чорноморську зернову угоду, одночасно було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким посадовці ООН погодилися допомогти Росії з експортом продовольства та добрив.

Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, введених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали бар'єром для поставок", - пише агентство.

Заступник міністра закордонних справ Сергій Вершинін заявив у суботу, що Росія "не може бути задоволена тим, як виконується цей меморандум".

Серед вимог, висунутих Росією, - відновлення експорту аміаку трубопроводом до українського порту "Південний" та підключення Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Нагадаємо:

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду розблоковано, вона продовжить свою дію до 18 липня.

У "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких потреб РФ, а ініційовані Росією питання роботи аміакопроводу та зняття санкцій із російських банків наразі дискутуються окремо.

Економічна правда