ДБР затримало екснардепа-регіонала, концерн якого був постачальником для ВПК РФ після вторгнення

Співробітники ДБР затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення, у тому числі - організатора схеми, колишнього нардепа, члена Партії Регіонів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У ДБР нагадали, що діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Як писала УП з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата 3-го і 4-го скликання Григорія Дашутіна і його концерн NICMAS.

"Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів у стилі "Пшонка стайл" знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей.

У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ, договори з РФ", - додали в ДБР.

За результатами проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян РФ, зазначили в бюро.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань заблокувало роботу українського концерну, який продовжив забезпечувати російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення, рештовано майно на 1 мільярд гривень.

Правоохоронці встановили, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього нардепа з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств.

Серед них були структури оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Концерн займав друге місце у поставках продукції для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення РФ, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб третьої сторони з країни-посередника.

Економічна правда