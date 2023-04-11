"Армія відновлення" вже налічує майже 14 тисяч безробітних

У межах проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт уже долучилися 13,9 тис безробітних у 16 регоінах.

Про це повідомляє Держслужба зайнятості.

Зазначається, що лідером серед регіонів є Полтавська область, де в таких роботах задіяно майже 3,5 тис осіб.

Також у топ-5 областей-лідерів: Донецька - 1 854 особи, Київська - 1 814 осіб, Харківська - 1 612 осіб та Сумська області - 1 408 осіб.

З безробітними укладають строкові трудові договори на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн і може дофінансовуватись з місцевих бюджетів чи за рахунок замовників таких робіт.

Нагадаємо:

Уряд запровадив проєкт "Армія відновлення" восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

Повідомлялось, що до "Армії відновлення" вже залучили 8,5 тисячі безробітних, за виконання робіт учасникам проєкту вже виплатили майже 56 мільйонів гривень.

Економічна правда