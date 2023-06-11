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Каховське водосховище обміліло на 70% – Міндовкілля

Неділя, 11 червня 2023, 17:00 - Ігор Пилипів

Станом на 11 червня  через підрив росіянами Каховської ГЕС з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб.км води.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Наразі рівень води у водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 м. Каховське водосховище обміліло на 70%.

Крім того, рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 метри і становить 4,2 метра. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину. 

Також у районі природного парку "Нижньодніпровський" вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками. Продовжується обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ" - на понад 7 метрів. 

"Фахівці Державної екологічної інспекції та Держводагентства, у місцях, де це можливо, здійснюють відбір проб води. За результатами лабораторних досліджень, у дніпровській воді та воді р. Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

Сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень. 

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

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Мінекології Каховська ГЕС Дніпро
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