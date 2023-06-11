ФРС планує зробити паузу в підвищенні процентної ставки – Bloomberg

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Керівництво Федеральної резервної системи США збираються зробити перерву в підвищенні процентних ставок вперше за останні 15 місяців.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що в середу федеральний комітет з операцій на відкритому ринку збереже базову кредитну ставку в діапазоні 5%-5,25%, що стане першою перервою, починаючи з березня минулого року.

Хоч зусилля ФРС допомогли знизити ціновий тиск в економіці США, інфляція залишається значно вищою за цільовий показник.

"На противагу цьому, ринки оцінюють можливість підвищення ставки на чверть пункту в липні, за яким наступить аналогічне зниження в грудні, і деякі політики ФРС підкреслюють, що паузу в циклі підвищення ставок не слід розглядати як остаточне підвищення ставок", – йдеться в повідомленні.

Попри певні успіхи ФРС травневі роздрібні продажі показують, що вартість покупок, ймовірно, мало змінилася протягом місяця, що відповідає більш м'якому споживчому попиту на товари.

Нагадаємо:

Ключовий показник інфляції в США продемонстрував ознаки уповільнення в березні, але, ймовірно, не настільки, щоб переконати Федеральну резервну систему знову підвищити відсоткові ставки наступного місяця.

Економічна правда.