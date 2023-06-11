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ОАЕ допоможуть Україні у створенні суверенного фонду 

Неділя, 11 червня 2023, 11:46 - Ігор Пилипів

Об’єднані Арабські Емірати допоможуть Україні у створенні суверенного фонду, залучивши досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу – ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака та делегації ОАЕ на чолі з міністром з питань зміни клімату й навколишнього середовища ОАЕ, головою Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі, яка прибула з візитом до нашої країни.

Для допомоги Україні у створенні суверенного фонду буде залучено досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу – ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango.

Крім того, сторони також торкнулися питання подальшого розширення українсько-еміратської співпраці, зокрема в торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Заразом було проговорено питання екологічних і гуманітарних наслідків теракту, скоєного Російською Федерацією на Каховській ГЕС, глава ОП розповів про нагальні потреби України й закликав ОАЕ долучитися до зусиль міжнародної спільноти з ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи.

Також Фонд держмайна та Contango 10 червня уклали меморандум про співпрацю. 

Додається, що Contango належить ADQ – одному з найбільших Суверенних фондів ОАЕ – та спеціалізується на наданні високоякісних програм трансформацій та підвищенні продуктивності. Її знання, досвід та глибокі аналітичні ресурси стануть цінною допомогою для Фонду держмайна у розробці та впровадженні стратегії управління Суверенним фондом і досягнення його ключових цілей.

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ОАЕ фінанси фонди
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