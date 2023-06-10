НБУ проведе зустріч з установами, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій

Нацбанк наступного тижня проведе з уповноваженими установами, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій, зустріч, де обговорить звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Вже наступного тижня НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення", йдеться в повідомленні.

Відповідна зустріч відбудеться через звернення громадян щодо відмови уповноваженими установами здійснювати валютно-обмінні операції з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

У регуляторі зазначили, що у разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок.

"Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу", – додають в НБУ.

Нагадаємо:

У Нацбанку пояснили ситуацію щодо обміну готівкової валюти з ознаками значного зношення або пошкодження та банкнот давніх років випуску.