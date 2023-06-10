Під час нічної ракетно-дронової атаки пошкоджено ще один об’єкт видобутку газу

Росіяни під час нічної ракетно-дронової атаки влучили в промисловий майданчик об’єкта газовидобутку, подачу газу з цього об’єкта у газотранспортну систему припинено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Зафіксовано влучання в промисловий майданчик об’єкта газовидобутку, внаслідок чого тимчасово припинено подачу газу з цього об’єкта у газотранспортну систему. Триває ліквідація наслідків", – зазначають в міністерстві.

Також через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, в Чернігівській та Сумській областях є знеструмлення через негоду. У Києві через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі, ведуться відновлювальні роботи.

У міністерстві також повідомляють, що українські ГЕС Дніпровського каскаду працюють зі зниженою потужністю, аби зменшити наслідки повені, що виникла внаслідок підриву Каховської ГЕС, та накопичують воду у верхніх водосховищах, аби сформувати необхідний запас для роботи та генерації електроенергії.

У Херсонській області через підтоплення без світла залишились 10 населених пунктів, підтоплено 162 трансформаторні підстанції. У Херсоні - через підтоплення знеструмлено понад 15 тис споживачів. На Миколаївщині - підтоплено 13 населених пунктів. Без світла - понад 2 тисячі споживачів.

Нагадаємо:

У ніч на 9 червня ворог завдав чергову масовану атаку та пошкодив 2 об’єкти газовидобутку, один об’єкт Оператора ГТС та лінії електропередач.

Економічна правда.