Фонд держмайна виставив на приватизацію торфобрикетний завод "Рівнеторф"

Фонд державного майна 5-го липня проведе відкрити аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Рівнеторф", стартова ціна об’єкта – 47,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

ДП "Рівнеторф" спеціалізується на виробництві торф'яних напівбрикетів, а також паливного фрезерного торфу для компостів. Обсяги виробництва підприємства складають 60-80 тис. тонн брикетів на рік.

Крім того, об’єкт приватизації має спецдозвіл на користування надрами з терміном дії на 40 років (реєстраційний номер 2201, від 30.03.2000 р.).

" "Рівнеторф" — діюче підприємство, яке потребує інвестицій. За всі 60 років його існування воно не модернізувалось і має високу зношеність основних фондів. Приватний власник зможе збільшити рентабельність бізнесу, проінвестувавши в розвиток підприємства", — зазначає директор Департаменту приватизації ФДМУ Владислав Данилішин.

Також у ФДМУ зазначають, що підприємство не є стратегічним для енергетичної галузі України, оскільки загальна частка торф'яного палива в енергетичному балансі країни за останніми даними Державної служби статистики України знаходиться на рівні 0,028%.

Основними недоліками цього виду палива є нижча, ніж у вугілля енергетична калорійність і труднощі спалювання через високий вміст вологи (до 65%). Натомість торф'яне паливо є достатньо популярним у приватних господарств на регіональному рівні, тому ФДМУ очікує певну конкуренцію на торгах.

"Загалом об’єкт включає 114 одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні приміщення тощо) загальною площею 16 969,90 кв.м. На підприємстві працює 175 людей, а на балансі перебуває 161 одиниця спецтехніки та транспорту", – йдеться в повідомленні.

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Станом на 1 січня 2023 року українська держава володіла 3 256 державними компаніями.