Маск випередив Арно у рейтингу багатіїв на тлі падіння акцій LVMH – Bloomberg

Гендиректор Tesla Ілон Маск випередив французького мільярдера і власника конгломерату LVMH Бернара Арно після того, як акції Арно впали на 2,6% на паризьких торгах.

Про це пише Bloomberg.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Маска оціннються в 192 млрд дол (+1,8 млрд дол), Арно - 187 млрд дол (-5,25 млрд дол). Замикає топ-3 засновник Amazon Джефф Безос - 144 млрд дол (-1,03 млрд дол).

Також у топ-5 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (125 млрl дол) і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон (118 млрд дол).

"Арно вперше випередив Маска в грудні, коли технологічна індустрія зазнала труднощів, а індустрія розкош продемонструвала стійкість перед обличчям інфляції. LVMH, яку заснував Арно, володіє такими брендами, як Louis Vuitton, Fendi та Hennessy.

Віра в життєздатність сектору розкоші починає згасати на тлі зростаючих ознак уповільнення економічного зростання, особливо на критично важливому ринку Китаю. Акції LVMH впали приблизно на 10% з квітня, в якийсь момент знищивши 11 мільярдів доларів з чистих активів Арно за один день", - пише Bloomberg.

Маск, тим часом, заробив понад 55,3 мільярдів доларів цього року, в основному завдяки Tesla.

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Нагадаємо:

Французький мільярдер Бернар Арно - найбагатша людина світу - втратив 11,2 млрд дол за один день після обвалу акцій його конгломерату LVMH через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.

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Економічна правда