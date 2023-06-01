Кожна авіакомпанія хотітиме рейс до Києва. Це піар – керівник SkyUp

Після відкриття неба для цивільної авіації іноземні авіакомпанії захочуть запустити "іміджеві" рейси до Києва.

Про це заявив генеральний директор української авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов в інтерв'ю Дані Гордійчук.

"Попит дійсно буде. Але питання – скільки буде цих рейсів, яка буде спроможність аеропортів забезпечити трафік, скільки буде перевізників.

Я впевнений, що кожен перевізник буде вважати, що він має поставити рейс до Києва. Неважливо, вигідний він чи не вигідний, це буде піар-хід", – заявив Сєроухов.

Ціни на такі квитки можуть бути мінімальними, що може відбитися на конкурентоздатності з українськими перевізниками.

"В іноземних перевізників літаків більше, ніж у нас. Це факт. Вони зможуть собі дозволити поставити рейси по 150 гривень. Чи будуть вони це робити – я не знаю.

Але якщо вони вирішать "прикінчити" українських перевізників, що залишаться, вони будуть намагатися це зробити. Не буде легкої конкуренції", – каже гендиректор.

За словами Сєроухова, забезпечити виконання рейсів можна за лічені дні, а повноцінне оперування в довоєнних обсягах – за декілька місяців.

"Тижні – для повноцінного відновлення діяльності, але 1-2 дні для можливості почати випускати або приймати рейси.

Повноцінне ж відновлення, це усі процеси, люди, запуск і налагодження всього обладнання, зв’язок з Євроконтролем, з усім світом. Потрібно буде декілька місяців, щоб повернулися перевізники й трафік, відновити логістику до аеропортів, поновити договори оренди тощо", – заявив CEO SkyUp.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Ми ж вилетіли з України, тобто авіапростір може працювати". Голова української авіакомпанії SkyUp

Економічна правда