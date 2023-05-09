Співзасновник Apple попередив, що ШІ може ускладнити виявлення шахрайства

Співзасновник Apple Стів Возняк попередив, що штучний інтелект може бути використаний "поганими гравцями" і ускладнити виявлення шахрайства та дезінформації.

Про це пише The Guardian.

Возняк, який був одним із співзасновників Apple разом із покійним Стівом Джобсом і винайшов перший комп'ютер компанії, заявив, що контент зі штучним інтелектом повинен бути чітко маркований, і закликав до регулювання цього сектору.

Підприємець із Кремнієвої долини був серед понад 1800 осіб, які підписали в березні лист разом із гендиректором Tesla Ілоном Маском із закликом зробити шестимісячну паузу в розробці потужних систем штучного інтелекту, аргументуючи це тим, що вони становлять серйозну загрозу для людства. Пізніше виявилося, що деякі з підписантів листа були фейковими, а інші відмовилися від своєї підтримки.

Возняк також розповів про переваги та небезпеки штучного інтелекту.

"ШІ настільки розумний, що відкритий для поганих гравців, тих, хто хоче обдурити вас щодо того, ким вони є", - сказав він в інтерв'ю BBC.

Возняк не вважає, що ШІ замінить людей, оскільки йому бракує емоцій, але попередив, що він зробить "поганих гравців" більш переконливими, оскільки такі програми, як ChatGPT, можуть створювати текст, який "звучить так розумно".

Він стверджує, що відповідальність за програми, створені штучним інтелектом, лежить на тих, хто їх публікує: "Людина дійсно повинна взяти на себе відповідальність за те, що генерує ШІ".

Він закликав регуляторів притягнути до відповідальності великі технологічні компанії, які "вважають, що їм все зійде з рук", але висловив скептицизм щодо того, що регулятори зроблять це правильно. "Сили, які прагнуть грошей, зазвичай перемагають, що трохи сумно", - заявив підприємець.

Возняк також сказав, що "ми не можемо зупинити технологію", але додав, що "ми можемо навчити людей розпізнавати шахрайство і зловмисні спроби викрасти особисту інформацію".

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