Бенкман-Фрід хоче зняти кримінальні звинувачення проти FTX

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід подав клопотання до суду про зняття кримінальних звинувачень, висунутих проти нього після краху біржі торік.

Про це пише Financial Times.

Адвокати Бенкмана-Фріда висунули низку заперечень, зокрема, що нові звинувачення проти Бенкман-Фріда, висунуті після його екстрадиції з Багамських островів у грудні, були неправомірними.

Захист наполягає, що деякі з транзакцій, які слідство вважає незаконними, відбулися за межами США, і що внески на користь політичних партій, які Бенкмана-Фрід зробив під час виборчої кампанії, були законними.

Торік прокуратура США звинуватила засновника FTX в тому, що він керував масштабною схемою з обману клієнтів і кредиторів FTX та пов'язаного з нею хедж-фонду Alameda до їхнього краху в листопаді, коли в балансі компанії була виявлена багатомільярдна діра на суму в декілька мільярдів доларів.

Спершу йому було пред'явлено вісім кримінальних звинувачень, зокрема в шахрайстві, змові з метою відмивання грошей і змові з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній. Згодом прокурори додали ще п'ять пунктів, серед яких – шахрайство з цінними паперами і змова з метою порушення законів про боротьбу з хабарництвом.

Захисту стверджує, що такі звинувачення є "розпливчастими і неконкретними". Відтак Бенкман-Фрід з адвокатами намагаються довести у суді, що договір про екстрадицію між США і Багамськими островами був порушений, коли прокурори висунули додаткові звинувачення після його прибуття до США.

Судове засідання у кримінальній справі заплановане на жовтень, хоча адвокати зазначили, що можуть попросити про його перенесення.

Троє колишніх колег Бенкман-Фріда – Керолайн Еллісон, Гері Ванг і Нішад Сінгх – вже визнали себе винними у зв'язку зі звинуваченнями, висунутими у зв'язку з банкрутством, і погодилися співпрацювати з прокуратурою.

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Нагадуємо:

Засновник збанкрутілої криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, як очікується, не визнає себе винним за новими кримінальними звинуваченнями, які включають змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній і підкуп китайської влади.