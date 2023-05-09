"Зернова ініціатива": в ООН повідомили, що судна не перевіряються протягом двох днів
Вівторок, 9 травня 2023, 12:42 -
За останні два дні жодне судно не перевірялося в рамках роботи чорноморського "зернового коридору".
Про це повідомили в офісі координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, передає CNN.
"Спільний координаційний центр (СКЦ) вчора та сьогодні перевірок не проводив", - йдеться у повідомленні в понеділок.
У центрі додали, що з початку місяця кількість перевірок суттєво знизилася.
Нагадуємо:
Росія в понеділок, 8 травня, відмовилась реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції - таким чином вкотре заблокувала роботу "зернового коридору".