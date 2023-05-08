УЗ змінює маршрути й графіки поїздів між Україною і Угорщиною через аварію на угорській залізниці

Відновлення колії між Дебреценом і Ньїредьхазою може зайняти тривалий час, тому "Укрзалізниця" переглянула маршрути та розклади усіх поїздів, що сполучають Україну та Угорщину.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

У компанії зазначили, що безпересадкові вагони Відень - Київ прямуватимуть альтернативним маршрутом через Мішкольц із затримкою до 6 годин.

"Пасажирів, що виїжджатимуть зі столиці Австрії сьогодні, чекає дещо інша схема, адже українські вагони через аварію в Угорщині не встигнуть дістатися Відня і чекатимуть у Будапешті.

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Відтак, до Будапешта буде організовано проїзд поїздом №149 "Хортобадь" з Відня до Будапешта (час відправлення з Відня без змін, 16:42), а вже у столиці Угорщини можна буде перейти до українських вагонів. Ці вагони, в свою чергу, поїдуть об'їзним маршрутом: разом з 149-м поїздом до Дебрецена, з Дебрецена окремим локомотивом до Ньїредьхази, з Ньїредьхази у складі поїзда №6210 до Захоні, після чого в Чопі будуть причеплені до українського рейса 60/59 Чоп - Київ", - уточнили в УЗ.

"Якщо ж точкою прибуття є не Київ, заздалегідь просимо поінформувати нашу поїзну бригаду: наприклад, для пасажирів стрийського напрямку організовуємо пересадку у Чопі на поїзд №81", - додали в компанії.

При цьому поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень - Захонь з вагоном Відень - Чоп обмежить маршрут до Дебрецена, розклад руху - без змін.

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А поїзд №31/33/34 "Латориця" Будапешт–Мукачево слідуватиме без змін у маршруті та розкладі руху, але пасажирам буде запропонована пересадка на автобуси на проблемній дільниці Дебрецен - Ньїредьхаза.

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Човникові рейси Захонь-Чоп - 6 разів на добу, без змін.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що на угорській залізниці вантажний поїзд зійшов з рейок, внаслідок чого потяги Укрзалізниці з Відня до Києва затримуються на 6 годин.

Економічна правда