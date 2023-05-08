Підсанкційні товари з Німеччини потрапляють в РФ через паралельний імпорт з сусідніх країн

Після початку великої війни та введенням санкцій проти Росії експорт товарів німецького походження в країни СНД значно зріс - країни-сусіди допомагають Росії з ввезенням санкційних товарів через паралельний імпорт.

Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства ФРН, передає Bild.

Зокрема, експорт із Німеччини до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся. Постачання до Таджикистану зросли на 150%, до Білорусі — на 77%, до Киргизстану — на 994%.

Обхід санкцій за допомогою паралельного імпорту в Німеччині вважають неприпустимим. За даними видання, на цю ситуацію вже звернув увагу спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік виріс експорт автомобілів та автозапчастин: до Казахстану — на 507%, до Вірменії — на 761%.

Хімічної продукції торік експортували у Казахстан - на 129% більше, у Вірменію - на 110%.

Експорт електрообладнання в Узбекистан зріс на 105%, в Вірменію - на 344%. Також на 137% зріс експорт в Казахстан німецької металопродукції та одягу на 88%.

Нагадуємо:

Обсяг паралельного імпорту до Росії перевищив 20 мільярдів доларів та ускладнив ситуацію з складами в транзитних країнах, включаючи Білорусь, Казахстан, Киргизію.