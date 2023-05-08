Зростання видобутку, виробництво водню і біометану: що передбачає "газова" частина енергостратегії-2050

"Газова" частина енергетичної стратегії України до 2050 року, схваленої Кабміном напередодні, передбачає зростання видобутку, вихід у газовий нуль у 2015 році та ставку на біогаз і водень.

Про це пише Forbes.

У стратегії, зокрема, йдеться, що у 2022 році Україна спожила 19,5 млрд кубів газу, і видобула 18,5 млрд кубів. Найбільші споживачі - електростанції та ТЕЦ, які забезпечують теплом населення. Як очікують в уряді, так буде і надалі.

У стратегії зазначається, що попит на газ найближчими роками зростатиме і в Україні, і у світі, йдеться у стратегії.

При цьому газ має стати перехідним паливом, щоб досягнути декарбонізації. Forbes додає, що у документі не вказано, коли Україна стане вуглецево нейтральною.

"Це перша українська стратегія із чотирьох, яка передбачає зростання споживання газу", - пише видання.

Документ передбачає, що цього року Україна споживатиме на 2% більше газу, у 2024-му - на 4%, йдеться у стратегії.

При цьому, відповідно до стратегії, за наступні 10 років споживання зросте на 18% - до 23 млрд кубометрів газу.

"Пік попиту буде близько 2035 року, а потім піде на спад - до 10,4 млрд кубів у 2050-му.

Як Україна задовольнятиме попит на газ? Заявлена стратегією мета - покрити власним видобутком газу попит вже у 2025 році. Попередня стратегія (уряд Володимира Гройсмана представив своє бачення розвитку галузі на 18 років у 2017-му) ставила таку саму ціль", - додає Forbes.

При цьому, за базовим сценарієм стратегії, Україна наростить видобуток газу до 20 млрд кубів (на 8%) у 2024-му і 2025 роках, а в наступні роки - на 7,5%, до 21 млрд кубів. Водночас оптимістичний сценарій допускає видобуток понад 26 млрд кубів у 2050-му.

"Протягом останніх п’яти років державні видобувні компанії, які покривають 75% ринку, знижували обсяги видобутку. Приватні показували стале зростання. Але заборона експорту через війну змінила тренд, тепер приватники теж очікують зниження показників. Як газова галузь змінить тренд останніх років, у стратегії не деталізується", - йдеться у матеріалі.

При цьому прогнози аналітиків ExPro Consulting песимістичніші - у найгіршому випадку у 2030 році видобуток може впасти на 14%: до 15,9 млрд кубометрів.

У стратегії також йдеться, що із середини 2030-х років споживання газу почне знижуватися до 10,4 млрд кубометрів у 2050-му. Документ, зокрема, передбачає, що приватні споживачі будуть переходити на електроенергію.

В уряді розраховують, що промислові споживачі замінять газ воднем - у стратегії заклали початок виробництва водню у 2032 році (у попередній стратегії дати не було).

При цьому очікується, що до 2050-го вироблятимуть до 1,65 млн т на рік.

Ще один замінник природного газу, на який роблять ставку у стратегії, - біогаз. В уряді очікують, що до 2025 року в Україні реалізують п’ять біометанових проєктів до 2025 року.

"У стратегії оцінили потенціал виробництва біоетанолу у 10 млрд кубів на рік, з яких близько 4,5 млрд кубів будуть потрібні Україні для власного споживання до 2050 року", - резюмує Forbes.

Нагадаємо:

Кабмін за поданнням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.

Економічна правда